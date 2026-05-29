به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی حزب‌الهی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان گفت : در این جشنواره که مرحله کشوری آن در تهران برگزار شد در رشته «ماشین‌ابزار»، مجتبی حسنی و وحید عابدیان با ارائه تدریس برتر، رتبه اول کشور را به دست آوردند.

همچنین در رشته «رایانه»، حبیبه حسن‌آبادی موفق شد با تکیه بر مهارت‌های نوین تدریس، جایگاه سوم کشوری را از آن خود کند.

جشنواره الگوی تدریس برتر سالانه و با هدف شناسایی، معرفی و ترویج روش‌های خلاقانه و استاندارد تدریس در رشته‌های تخصصی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش برگزار می‌شود .