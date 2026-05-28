به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد طاهر دغلاوی گفت: در سال زراعی جاری ۲۱ کیلوگرم بذر چای ترش در سطح ۵.۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان کشت شد که از این مقدار، ۳.۵ هکتار با بذر یارانه‌ای و ۲ هکتار دیگر با هزینه و تلاش خود کشاورزان انجام پذیرفت.

محمد طاهر دغلاوی افزود: همچنین در راستای توسعه باغات منطقه، یک هکتار باغ جدید کنار هندی در روستا‌های «شیخ زهرا» و «سیدستار» احداث و ۲۰۰ اصله نهال این گیاه ارزشمند در بین کشاورزان آن روستا‌ها توزیع شد.

وی ادامه داد: این اقدامات در راستای حمایت از تولید و افزایش تنوع محصولات کشاورزی در شهرستان حمیدیه صورت گرفته است.