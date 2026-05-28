فرمانده انتظامی فریدونکنار از دستگیری دو سارق حرفهای کابلهای برق خبر داد که به بیش از ۱۰ فقره سرقت در سطح این شهرستان اعتراف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابلهای برق در نقاط مختلف شهرستان که موجب خسارت به اموال عمومی و نارضایتی شهروندان شده بود، پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ محمود حسینزاده افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و بهرهگیری از اقدامات فنی گسترده، موفق شدند ردپای دو سارق سابقهدار و حرفهای را در این پروندهها شناسایی کنند.
وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان، با هماهنگی مراجع قضائی، عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه طراحی و اجرا شد که طی آن هر دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
سرهنگ حسینزاده گفت: این سارقان که در ابتدا منکر اعمال خود بودند، در مواجهه با مستندات غیرقابل انکار پلیس، لب به اعتراف گشوده و به ارتکاب بیش از ۱۰ فقره سرقت کابل و تجهیزات صنعت برق در سطح شهرستان فریدونکنار اقرار کردند.
فرمانده انتظامی فریدونکنار با بیان اینکه تمامی اموال مسروقه کشف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدهاند، تأکید کرد: پلیس با افرادی که به زیرساختهای حیاتی کشور آسیب میزنند، کمترین مدارایی نخواهد کرد.
وی همچنین از شهروندان خواست هرگونه تحرک مشکوک در اطراف دکلها و پستهای برق را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.