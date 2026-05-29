هشتصدمین همایش هفتگی دوچرخه‌سواری صبح و سلامت با حضور ۵۰ رکاب‌زن در رده‌های مختلف سنی و با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه، به میزبانی دانشگاه پیام نور مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همایش‌های هفتگی «دوچرخه‌سواری صبح و سلامت» که با هدف نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی و حفظ محیط‌زیست به‌صورت مستمر در شهرستان مهریز اجرا می‌شود، این هفته به ایستگاه هشتصدم خود رسید.

در این برنامه ورزشی که صبح پنجشنبه با استقبال ۵۰ نفر از دوچرخه‌سواران در تمامی رده‌های سنی برگزار شد، شرکت‌کنندگان مسیر‌های تعیین‌شده و کوچه باغ‌های زیبای شهر را رکاب زدند.

این دوره از همایش به میزبانی دانشگاه پیام نور مهریز برگزار شد که فرصتی برای پیوند بیشتر جامعه دانشگاهی با فعالیت‌های سلامت‌محور فراهم آورد.

تداوم برگزاری این همایش‌ها در ۸۰۰ هفته متوالی، نشان‌دهنده استقبال شهروندان و همت مسئولان محلی در گسترش فرهنگ دوچرخه‌سواری به عنوان یکی از پاک‌ترین و سالم‌ترین شیوه‌های حمل‌ونقل و ورزش است.

شرکت‌کنندگان در پایان این همایش ضمن تأکید بر تداوم این مسیر، خواستار توسعه زیرساخت‌های لازم برای دوچرخه‌سواری ایمن در سطح شهرستان شدند.