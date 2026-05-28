سیستان و بلوچستان با ساخت و تحویل یک هزار و ۵۰۰ کلاس درس از پیشتازی این استان در سطح کشور، به صدر جدول تحویل طرح‌های آموزشی در کشور صعود کرده است.

سیستان و بلوچستان، فاتح سکوی نخست مدرسه‌سازی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: این طرح در قالب طرح ملی نهضت توسعه عدالت آموزشی اجرا شد.

میثم لک‌زایی افزود: امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که این استان با پشتوانه همت مدیران و مشارکت مردمی، به پیشتاز اجرایی طرح نهضت ملی آموزش تبدیل شده است.

وی افزود: همراهی خیرین مدرسهس از و دولت استانی سبب شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از شش هزار و ۴۰۰ کلاس درس به دانش‌آموزان این مرز و بوم تحویل شده گامی که نه‌تنها بار تراکم کلاسی را کاهش داده، بلکه کیفیت آموزش را به سمت استاندارد‌های مطلوب سوق داده است.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: طبق مطالعات انجام‌شده، این استان به یک‌هزار و ۷۹۹ طرح آموزشی معادل هشت هزار و ۵۹۲ کلاس درس نیاز دارد که در گام نخست این طرح ملی یک‌هزار و ۲۰۰ طرح معادل ۶ هزار کلاس درس تعریف و برنامه‌ریزی شد.