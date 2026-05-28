به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی » استاندار ایلام با حضور در منزل علی حاجی‌حسینلو، مشهور به «علی عکاس»، از خدمات این عکاس باسابقه و توانمند استان تجلیل کرد.

استاندار ایلام در این دیدار، این هنرمند پیشکسوت را «بخشی از هویت تاریخی ایلام» دانست و گفت: عکس‌های این هنرمند به عنوان آثار هنری فاخر در حافظه جمعی استان ماندگار شده است.

کرمی با تأکید بر نقش عشق به حرفه و ذوق هنری در ماندگاری هنرمندان افزود: همین ویژگی‌ها موجب شده نام «علی عکاس» برای همیشه در اذهان مردم باقی بماند.

وی تصریح کرد: بسیاری از تصاویر و خاطرات استان به وسیله دوربین آقای حاجی‌حسینلو ثبت و ضبط شده و این آثار، یادآور تاریخ کهن و ارزشمند این دیار هستند.