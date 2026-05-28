آیین تجلیل از خانوادههای ۲۴۹ شهید و شماری از مجروحان جنگ تحمیلی سوم در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مراسم تکریم مقام شامخ شهدا و ایثارگران در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) برگزار شد .
آیتالله سیدعلا بوشهری، نماینده ویژه دفتر آیتالله سیستانی در نجف اشرف، در این مراسم ضمن تبیین روحیه مقاومت ملت ایران، تصریح کرد: تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی، گواهی روشن بر استواری ملتی است که در طوفان بحرانها، با وحدت و انسجام، سدی فولادین در برابر زیادهخواهی دشمنان ایجاد کرده است.
وی خانوادههای شهدا را سرمایههای بیبدیل معنوی کشور خواند و افزود: آرامش امروز ایران، مرهون جانفشانیهای شهیدانی است که برای پاسداری از عزت ملی، از جان خویش گذشتند. برگزاری این آیین در جوار بارگاه قدسی شاهچراغ (ع)، نماد پیوند عمیق نسلهای امروز با فرهنگ ولایتمداری و ایثارگری است که باید برای نسل جوان به عنوان الگوی پایداری تبیین شود.
ابراهیم بیانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس، نیز با تشریح دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم و نقشآفرینی جبهه مقاومت، این نبرد را تجربهای پیروزمندانه برای ملت ایران توصیف کرد.
وی با ارائه گزارشی دقیق از آمار شهدای استان فارس در این جنگ گفت: در مجموع ۲۶۵ شهید سرافراز از این نبرد به انقلاب تقدیم شده است که پیکر مطهر ۲۴۹ تن از آنان در ۳۷ شهرستان استان فارس آرام گرفته و مزارشان اکنون به زیارتگاه عاشقان تبدیل شده است.
بیانی با اشاره به اینکه ۱۶ شهید دیگر این نبرد به دلیل تعلق به یگانهای استان یا سکونت در فارس، نامشان در فهرست افتخارات این استان ثبت شده و برای تدفین به زادگاههای خود منتقل گشتهاند، افزود: اوج فداکاری این دیار را میتوان در خانوادههایی دید که چندین شهید تقدیم راه حق کردهاند؛ خانوادههایی که در شیراز حتی تا پنج شهید نیز در کارنامه ایثارگری خود دارند.