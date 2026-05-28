\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0628\u0647\u200c\u06a9\u0627\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0627\u0637\u0641\u0627\u06cc \u062d\u0631\u06cc\u0642\u060c \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u062a \u06f4\u06f5 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062a\u062d\u062a \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0634\u062f. \u0633\u0631\u0639\u062a \u0639\u0645\u0644 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u060c \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0648 \u0633\u0631\u0627\u06cc\u062a \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0647 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a.