به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز هفتم خردادماه در بازدید از روند آزادسازی پادگان سابق امام حسین و طرح‌های ساماندهی حریم قلعه تاریخی فلک‌الافلاک به اهمیت راهبردی آزادسازی حریم این اثر جهانی اشاره کرد و گفت: در ادامه فرآیند تخلیه پادگان امام حسین و تحویل کامل آن به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، طرح گردشگری پیرامون قلعه با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی در حال اجرا است.

وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: در این طرح دیوار فعلی حصار به طور میانگین ۲۵ متر عقب‌نشینی می‌کند تا فضای آزادسازی شده در قالب یک «پارک ساحلی» و فضای عمومی به حریم قلعه و شهر اضافه شود.

استاندار عنوان کرد: این اقدام نه تنها چهره بصری مرکز شهر را دگرگون می‌کند بلکه با اجرای طرح «کنارگذر صفوی» گامی مؤثر و فنی برای روان‌سازی ترافیک پرحجم مرکز شهر خرم‌آباد برداشته خواهد شد.

شاهرخی در تبیین فاز‌های عملیاتی این طرح گفت: طرح در ۲ مرحله اصلی، نخست آزادسازی پیرامونی، ایجاد فضای سبز عمومی، اجرای کنارگذر و دوم پیاده‌راه‌سازی خیابان افلاک تا پل صفوی اجرا می‌شود که امیدواریم تا پایان امسال به پیشرفت قابل‌قبول و نقطه بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در موازات این اقدامات، مطالعات تخصصی توسط مشاوران برجسته برای ساماندهی داخل عرصه و حریم قلعه فلک‌الافلاک در حال انجام است تا هویت تاریخی این بنای ارزشمند در کنار کارکرد‌های شهری، به بهترین شکل حفظ و احیا شود.