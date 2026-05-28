به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامهرمز گفت: در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و صیانت از منابع ملی، امید ولی‌پور بهره‌بردار معدن سنگ لاشه دشت دنا اقدام به نهال‌های بید، کنار در سطح وسیعی از محدوده داخلی این معدن کرد.

درویش پور افزود: احیای پوشش گیاهی در پهنه‌های کوهستانی و دره‌های منطقه، علاوه بر تقویت مراتع و پیشگیری از فرسایش خاک، موجب آبادانی بیش از پیش اراضی اطراف معدن شده و نمادی از تعهد بخش خصوصی به حفظ میراث طبیعی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیت‌های معدنی که با رعایت الزامات زیست محیطی همراه باشد، در اولویت برنامه‌های این اداره قرار دارد. امیدواریم این الگوی موفق، مشوقی برای سایر فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی باشد تا در کنار تولید و اشتغال‌زایی، صیانت از طبیعت را به عنوان یک اصل جدایی‌ناپذیر سرلوحه کار خود قرار دهند.