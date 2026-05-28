فرمانده سپاه قائمشهر از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی حامل ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد که از تهران به مقصد یکی از شرکتهای غذایی این شهرستان در حرکت بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ عباسپور فرمانده سپاه پاسداران شهرستان قائمشهر گفت: در پی دریافت گزارشهای دقیق از سوی شبکه مردمی بسیج مبنی بر انتقال یک محموله گوشت فاسد از مبدأ تهران به مقصد یکی از شرکتهای صنایع غذایی در قائمشهر، بلافاصله پرونده در دستور کار ضابطین قضایی سپاه شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با رصد اطلاعاتی و پیگیریهای مستمر، خودروی حامل این محموله شناسایی و در یک عملیات ضربتی پیش از تخلیه در شرکت مورد نظر، توقیف شد.
فرمانده سپاه پاسداران شهرستان قائمشهر گفت: در بازرسی از این خودرو، ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و غیرقابل مصرف کشف و ضبط گردید که میتوانست تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان باشد.
سرهنگ عباسپور با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز سپاه است، تصریح کرد: امنیت قضایی و سلامت عمومی جامعه جزو اولویتهای اصلی ماست و با هرگونه اختلال در نظام اقتصادی و بهداشتی که جان مردم را به خطر اندازد، بدون اغماض و با جدیّت برخورد خواهیم کرد.
فرمانده سپاه قائمشهر گفت: این عملیات با هماهنگی کامل کارشناسان شبکه بهداشت، اداره دامپزشکی و دادستانی انجام شد و پس از تنظیم صورتجلسه، محموله توقیف و متهم جهت رسیدگی به جرایم به مقام قضایی معرفی گردید.
وی در پایان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۴ (ستاد خبری سپاه) اطلاعرسانی کنند.