مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بافق از اتمام عملیات ترمیم و بازسازی خط انتقال آب روستای مبارکه خبر داد و تأکید کرد: با تلاش تیمهای عملیاتی، جریان آب پایدار در شبکه توزیع این روستا مجدد برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کاظم زعیمیزاده با اشاره به وقوع حادثه شکستگی در خط انتقال آب روستای مبارکه گفت: این حادثه که به دلیل فرسودگی بخشی از خط لوله Upvc ۳۵ اینچ رخ داده بود، بلافاصله در دستور کار واحد اتفاقات و حوادث قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این خط در تأمین آب شرب افزود: با توجه به اینکه این شبکه، تأمینکننده آب حدود پنج هزار نفر از ساکنان روستای مبارکه است، اولویت نخست مجموعه، سرعتبخشی به فرآیند تعمیرات و کاهش زمان قطعی آب بود. از این رو، تیمهای عملیاتی متشکل از اکیپ امداد آبفای بافق و نیروهای بخش خصوصی، عملیات ترمیم را آغاز کردند.
مدیر امور آبفای بافق تصریح کرد: عملیات بازسازی و اتصال مجدد این خط با تلاشی بیوقفه و شش ساعته به سرانجام رسید و شبکه آبرسانی منطقه به مدار بهرهبرداری بازگشت.
زعیمیزاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از صبر و بردباری شهروندان و اهالی روستای مبارکه، ابراز داشت: خدمترسانی به مردم و حفظ پایداری شبکه آبرسانی، تعهدی همیشگی برای خادمان مردم در شرکت آب و فاضلاب است و تیمهای عملیاتی این امور، به صورت شبانهروزی برای مقابله با حوادث احتمالی و ارتقای سطح کیفی خدمات در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی در پایان بر لزوم همکاری شهروندان در مدیریت مصرف و گزارش فوری حوادث از طریق سامانه ۱۲۲ تأکید کرد.