

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کاظم زعیمی‌زاده با اشاره به وقوع حادثه شکستگی در خط انتقال آب روستای مبارکه گفت: این حادثه که به دلیل فرسودگی بخشی از خط لوله Upvc ۳۵ اینچ رخ داده بود، بلافاصله در دستور کار واحد اتفاقات و حوادث قرار گرفت.



وی با اشاره به اهمیت راهبردی این خط در تأمین آب شرب افزود: با توجه به اینکه این شبکه، تأمین‌کننده آب حدود پنج هزار نفر از ساکنان روستای مبارکه است، اولویت نخست مجموعه، سرعت‌بخشی به فرآیند تعمیرات و کاهش زمان قطعی آب بود. از این رو، تیم‌های عملیاتی متشکل از اکیپ امداد آبفای بافق و نیرو‌های بخش خصوصی، عملیات ترمیم را آغاز کردند.



مدیر امور آبفای بافق تصریح کرد: عملیات بازسازی و اتصال مجدد این خط با تلاشی بی‌وقفه و شش ساعته به سرانجام رسید و شبکه آبرسانی منطقه به مدار بهره‌برداری بازگشت.



زعیمی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از صبر و بردباری شهروندان و اهالی روستای مبارکه، ابراز داشت: خدمت‌رسانی به مردم و حفظ پایداری شبکه آبرسانی، تعهدی همیشگی برای خادمان مردم در شرکت آب و فاضلاب است و تیم‌های عملیاتی این امور، به صورت شبانه‌روزی برای مقابله با حوادث احتمالی و ارتقای سطح کیفی خدمات در آماده‌باش کامل قرار دارند.



وی در پایان بر لزوم همکاری شهروندان در مدیریت مصرف و گزارش فوری حوادث از طریق سامانه ۱۲۲ تأکید کرد.