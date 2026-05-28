مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: طی ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، سه هزار و ۲۸۱ واقعه ازدواج در استان خراسان رضوی ثبت شده است.
مرتضی امیرآبادیزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ که جنگ رمضان آغاز شد، تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ که آتش بس اعلام شد، سه هزار و ۲۸۱ واقعه ازدواج در استان خراسان رضوی ثبت شده است.
وی درباره آماز تولد در این ایام نیز گفت: از نهم اسفندماه ۱۴۰۴، تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۵، همچنین ۹ هزار و ۴۲۸ واقعه تولد در خراسان رضوی ثبت شده است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی درباره آمار جمعیت خراسان رضوی هم اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای پایششده در مرکز رصد جمعیت استان خراسان رضوی، جمعیت استان خراسان رضوی بیش از ۷ میلیون نفر برآورد میشود و این استان از نظر جمعیتی در زمره استانهای پرجمعیت کشور قرار دارد.
امیرآبادیزاده افزود: بررسی روند تحولات سالهای اخیر نشاندهنده تغییراتی در نرخ باروری و افزایش میانگین سن ازدواج است که لزوم برنامهریزی دقیقتر و حمایت هدفمند از جوانان و خانوادهها را بیش از پیش نمایان میسازد.