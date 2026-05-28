روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ساکنان کیش برای دریافت سهمیه سیلندر گاز مایع در سامانه سدف نام نویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: توزیع سیلندر گاز مایع یارانهای بر اساس ثبت اطلاعات افراد در سامانه سدف انجام میشود.
متقاضیان با مراجعه به سامانه سدف به نشانی newtejaratasan.niopdc.ir اطلاعات خود را ثبت کنند.
برای تکمیل فرآیند نام نویسی، ارائه اطلاعات سرپرست خانوار شامل کد ملی، شماره تلفن همراه، اطلاعات کارت بانکی، مشخصات افراد تحت تکفل و کدپستی محل سکونت ضروری است.
پس از تکمیل مراحل نام نویسی، اطلاعات متقاضیان بررسی میشود و امکان دریافت سیلندر گاز مایع یارانهای براساس شرایط تعیینشده فراهم خواهد شد.