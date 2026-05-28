وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی سهم دانشجویان علوم پایه در سه دهه اخیر، این روند را زنگ خطری برای آینده علمی و فناوری کشور دانست و از تدوین بسته حمایتی ویژه، تشکیل گروه «رصد و پایش» و پیشبینی حمایتهای مالی و بورسیهای برای تقویت این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگرازی صداوسیما، دکتر حسین سیمایی صراف امروز (پنجشنبه) در مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: سهم دانشجویان علوم پایه از کل دانشجویان کشور در سه دهه گذشته از ۱۴ درصد به هفت درصد رسیده و این کاهش، در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی تا تحصیلات تکمیلی نیز قابل مشاهده است.
وی با تاکید بر اینکه علوم پایه زیربنای فناوریهای نوین است، افزود: توسعه حوزههایی مانند رایانه و هوش مصنوعی بدون پشتوانه علوم پایه ممکن نیست و در کشورهای پیشرفته نیز برای جلوگیری از کاهش متقاضیان این رشتهها، حمایتهای مالی گستردهای از سوی دولتها انجام میشود.
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه علتهای کاهش گرایش به علوم پایه بررسی شده است، گفت: کارگروهی برای آسیبشناسی وضعیت علوم پایه تشکیل و گزارش جامع آن تهیه و معاونت آموزشی وزارت علوم نیز موظف شده است گروه رصد و پایش را برای پیگیری مستمر وضعیت این رشتهها و اجرای برنامههای حمایتی فعال کند.
سیمایی صراف، اشتغال و درآمد فارغالتحصیلان را از عوامل موثر در افت تقاضا برای علوم پایه عنوان کرد و ادامه داد: سیاستهای اقتصاد آموزش عالی باید به گونهای تنظیم شود که رشتههای راهبردی، بهویژه علوم پایه از حمایت هدفمند برخوردار شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مدیریت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، این دانشگاه را از نمونههای موفق کیفیتگرایی در آموزش عالی دانست و به ویژگیهایی مانند چابکی اداری، تقویم آموزشی خاص، امکان دکترای مستقیم و ظرفیتهای آزمایشگاهی اشاره کرد.
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز زیرساختهای آزمایشگاهی این دانشگاه خبر داد و گفت: این حمایت در راستای تقویت ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی، بهویژه در علوم پایه انجام میشود.
سیمایی صراف با تاکید بر ضرورت توجه به «تاریخ علم» در آموزش علوم پایه، آشنایی با میراث علمی ایران و شخصیتهایی، چون ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین طوسی را عامل تقویت اعتمادبهنفس علمی دانشجویان و پژوهشگران دانست.