به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: در راستای مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی موفق به کشف سه هزار و ۱۸۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع در بازرسی از دو کامیونت شدند.

سرهنگ حجت الله بهامین با اشاره به اینکه ۲ متهم در این رابطه شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: پلیس با قاطعیت با قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی برخورد کرده و اجازه سوءاستفاده از منابع ملی را نخواهد داد.