به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در این جشنواره در ۱۲ عنوان شرکت کنندگان استان افتخار آفرینی کردند.

مرتضوی افزود: در این جشنواره کانون بعثت سرایان، جزو برترین دبیرخانه‌ها در سطح کشور شناخته شد و در بخش مربیان فنی، مجتبی جمعه گی از شهرستان سرایان جزو برترین مربیان فنی در سطح کشور معرفی شد.

وی گفت: افتخار آفرینان جشنواره در بخش دختران نیز در بخش گروهی کسب مقام اول کشور اثر جنگ و صلح از دبستان آزادی شهرستان طبس، در بخش بازیگری دانش آموز فاطمه سادات حقانی ثانی از شهرستان طبس کسب رتبه دوم کشوری، در بخش طراحی صحنه زهرا ذبیحی از شهرستان طبس رتبه اول کشوری، در بخش نمایش نویسی زهرا ذبیحی از شهرستان طبس رتبه اول کشوری را کشب کردند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین افزود: افتخارآفرینان جشنواره در بخش پسران در بخش گروهی کسب مقام دوم کشور اثر قهرمانان کوچک از دبستان شاهد چمران شهرستان سرایان، در بخش بازیگری دانش آموزان سید بردیا اسلامی از شهرستان بیرجند و محمد حسین صفری از شهرستان سرایان کسب عنوان شایسته تقدیر کشور، در بخش طراحی صحنه محمد شفائی از شهرستان سرایان رتبه دوم کشور، در بخش کارگردانی محمد شفائی از شهرستان سرایان رتبه سوم کشور و در بخش نمایش نویسی محمد شفائی از شهرستان سرایان رتبه سوم کشور را آن خود کرد.