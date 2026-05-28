مدیرکل گمرک استان زنجان از صادرات ۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۰ میلیون دلار از این استان به ۱۸ کشور جهان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، زینالعابدین گنجخانلو، مدیرکل گمرک استان زنجان از صادرات ۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۰ میلیون دلار از این استان به ۱۸ کشور جهان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با اجرای مصوبات ابلاغی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، بستری فراهم شده است تا واحدهای تولیدی بدون معطلی در صف تخصیص ارز بانک مرکزی، مواد اولیه و ماشینآلات خود را ترخیص کنند.
وی افزود: این حجم از صادرات حاصل تلاش و ارزآوری ۵۰ واحد تولیدی و صنعتی استان است.
وی درخصوص تنوع کالاهای صادراتی استان زنجان، گفت: عمده کالاهای صادراتی شامل تجهیزات استراتژیک مانند ترانسفورماتور، مقاطع فلزی، شمش روی، مفتول، کاغذ فلوتینگ و فیلم پلیپروپیلن بوده است.
گنجخانلو اظهار کرد: بیشترین میزان صادرات زنجان طی این مدت به کشورهای ترکیه، عراق، ترکمنستان، ارمنستان و روسیه انجام شده است.
مدیرکل گمرک استان زنجان با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای تقویت صنایع تبدیلی استان افزود: در راستای تولید و صادرات شمش روی و سرب، در دو ماهه امسال حدود ۴۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۴ میلیون دلار تحت رویه واردات موقت وارد کشور شده است.
وی تصریح کرد: این اقلام عمدتاً شامل خاک و مواد معدنی روی و سرب بوده که پس از فرآوری، به محصولات نهایی با ارزش افزوده تبدیل و صادر میشود که این اقدام گام بسیار مؤثری در جهت تأمین پایدار مواد اولیه صنایع فلزی استان به شمار میرود.
گنجخانلو در خصوص آمار واردات قطعی استان نیز گفت: در این مدت، ۲۵ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۵۴ میلیون دلار از طریق گمرک زنجان وارد کشور شده که بخش عمده آن شامل ماشینآلات خط تولید و مواد اولیه اساسی صنایع بوده است.
وی اقلام عمده وارداتی را خمیر چوب، پودر جاذب، توتون و انواع نخ پلیآمید، پلیاستر و پنبه برشمرد و خاطرنشان کرد: کشورهای ترکیه، آلمان، امارات متحده عربی، چین و سوئیس به ترتیب عمدهترین مبادی وارداتی گمرک استان زنجان بودهاند.
مدیرکل گمرک استان زنجان به اقدامات تحولی گمرک در جهت گرهگشایی از مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان، معطلی در صف تخصیص و تامین ارز بانک مرکزی بود، خوشبختانه طی این مدت و بر اساس مصوبات ابلاغی، امکان ترخیص با تعهد و بدون ارائه کد رهگیری بانک برای متقاضیان واجد شرایط فراهم شده است.
وی با اشاره به استقبال چشمگیر ذینفعان و فعالان اقتصادی از این طرح تاکید کرد: با این راهکار، تولیدکنندگان توانستهاند بدون هیچگونه معطلی در صفهای ارزی، کالاهای خود را ترخیص و به خطوط تولید تزریق کنند.
گنجخانلو با اشاره به ترخیص درصدی کالاها به عنوان ابزاری حمایتی یادآور شد: همچنین ۱۰ درصد باقیمانده از محل ترخیص درصدی کالاها نیز با ارائه ضمانتنامه از سوی واحدهای متقاضی ترخیص شد که این تسهیلات ویژه، گام بسیار موثری در راستای استمرار تامین مواد اولیه صنایع به ویژه در شرایط حساس و ایام سخت اقتصادی بوده است.