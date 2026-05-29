مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان یزد از اجرای گسترده نمایش کمدی «آقای آبزی» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در سطح بوستانهای شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ضیاء زینی گفت: در راستای اجرای طرح ملی «با انرژیها» و با هدف نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی در میان خانوادهها، نمایش خیابانی کمدی «آقای آبزی» با همکاری سازمان دانشآموزی در ۴۲ نوبت پیشبینی شده است که در بوستانهای مختلف سطح شهر یزد به اجرا درمیآید.
وی با اشاره به محتوای آموزشی این اثر افزود: این نمایش با زبانی ساده و طنزآمیز، پیامهای کلیدی در خصوص استفاده صحیح از منابع محدود آبی را به مخاطبان منتقل میکند و در این اثر، شخصیتهای «آبزی» و «هوازی» در فضایی نمادین، تقابل طمع و مسئولیتپذیری در قبال منابع طبیعی را به تصویر میکشند تا اهمیت حفظ این سرمایههای ملی را یادآور شوند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان یزد در خصوص پیام اصلی این پویش فرهنگی تصریح کرد: شعار محوری ما در این برنامه این است که «هوای یکدیگر را داشته باشیم؛ صرفهجویی به معنای استفاده نکردن نیست، بلکه به معنای استفاده درست و بهینه است.»
زینی درباره زمانبندی اجراها خاطرنشان کرد: این برنامههای نمایشی از تاریخ پنج لغایت ۱۶ خردادماه (به استثنای ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد) در بوستانهای اصلی شهر میزبان شهروندان است.
گفتنی است این اقدام فرهنگی که با استقبال گسترده خانوادهها و بهویژه دانشآموزان روبهرو شده، گامی در جهت بهرهگیری از زبان هنر برای تغییر رفتارهای مصرفی و آموزش چهرهبهچهره مفاهیم مدیریت مصرف به شمار میرود.