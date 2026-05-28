کلاسهای درس تقویتی، جبرانی و رفع اشکال برای دانش آموزان در گلزار شهدا میناب در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول کمیته خادم الشهدا میناب گفت: برگزاری این کلاسهای از یک هفته قبل در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه دارد.
عبدالرضا زارع پور افزود: تا کنون برای هر یک از دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و ریاضی پایههای هفتم و هشتم نیز دو جلسه برگزار شده است.
وی گفت: در کنار کلاسهای رفع اشکال و جبرانی، کلاس فن بیان و استعدادیابی هم برای دانش آموزان برگزار میشود.
