کلاس‌های درس تقویتی، جبرانی و رفع اشکال برای دانش آموزان در گلزار شهدا میناب در حال برگزاریست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول کمیته خادم الشهدا میناب گفت: برگزاری این کلاس‌های از یک هفته قبل در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه دارد.

عبدالرضا زارع پور افزود: تا کنون برای هر یک از دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و ریاضی پایه‌های هفتم و هشتم نیز دو جلسه برگزار شده است.

وی گفت: در کنار کلاس‌های رفع اشکال و جبرانی، کلاس فن بیان و استعدادیابی هم برای دانش آموزان برگزار می‌شود.

