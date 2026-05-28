رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، گفت: در پی گشتزنیهای مستمر نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در منطقه حفاظتشده سرخآباد، یک محموله بزرگ چوبآلات جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سعید موسوی با اعلام این خبر گفت: بر اساس این گزارش، مأموران یگان حفاظت در حین پایش مناطق حاشیه رودخانه، موفق شدند سودجویانی را شناسایی کنند که اقدام به قطع غیرقانونی درختان ارزشمند «چنار» کرده و چوبهای بریده شده را جهت خروج از منطقه در بستر رودخانه دپو کرده بودند.
وی افزود: با حضور به موقع محیطبانان، عملیات انتقال این محموله قاچاق به وزن تقریبی ۲.۵ تن با موفقیت انجام و تمامی چوبهای کشفشده جهت سیر مراحل قانونی و تشکیل پرونده به پاسگاه محیطبانی «کلوییم» منتقل گردید.
فرمانده یگان حفاظت منطقه سرخآباد با تأکید بر ضرورت صیانت از پوشش گیاهی و اکوسیستم حاشیه رودخانهها، نسبت به پیامدهای مخرب قطع درختان هشدار داده و اظهار داشت: “قطع درختان در حریم رودخانهها فراتر از آسیب به منابع ملی، موجب تشدید فرسایش خاک و اختلال در تعادل اکولوژیک منطقه میشود.
موسوی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیستبرابر با قانون با سودجویان برخورد خواهد کرد، گفت: پرونده متخلفان این پرونده جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان طارم، ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی همکاران در پاسگاه کلوییم، از عموم مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا قطع غیرمجاز درختان، مراتب را به نزدیکترین واحدهای محیط زیستی گزارش دهند.