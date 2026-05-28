کامبیز ناظریان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، از اجرای برنامه‌های گسترده مدیریت مصرف برق در استان تهران با محوریت اصناف و مساجد خبر داد و گفت: با هماهنگی انجام‌شده با امور مساجد، طرح‌های مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش مصارف خانگی و کنترل مصرف مازاد در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی مصارف نامتعارف در سطح شهر تهران افزود: همچنان در برخی واحد‌های صنفی شاهد روشن بودن چراغ‌ها در طول روز هستیم که مصداق بدمصرفی است و هیچ بهره مؤثری ندارد. از اصناف درخواست می‌کنیم نهایت همکاری را در خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری و مدیریت مصرف برق داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با قدردانی از همراهی اصناف در سال گذشته تأکید کرد: کاهش حتی یک چراغ اضافی می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بار شبکه برق و جلوگیری از مشکلات احتمالی داشته باشد.

دکتر ناظمی همچنین از اجرای چند طرح پایلوت در مساجد استان تهران خبر داد و گفت: بخش زیادی از مساجد به کنتور‌های هوشمند مجهز هستند و می‌توانند الگوی مناسبی در مدیریت مصرف باشند. استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، تعدیل روشنایی و جایگزینی کولر‌های آبی پربازده به جای کولر‌های گازی در برخی مساجد اجرا شده و نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که در یکی از مساجد تا ۷۰ درصد کاهش مصرف برق ثبت شده است.

وی افزود: توسعه استفاده از سامانه‌ها و پنل‌های خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد و پس از تجهیز یک‌هزار و ۲۰۰ مدرسه استان تهران به سامانه خورشیدی، تجهیز مساجد به پنل‌های خورشیدی نیز پیگیری می‌شود تا از ظرفیت انرژی پاک برای کاهش مصرف برق استفاده شود.