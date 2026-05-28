به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در نشست بررسی روند اجرای طرح‌های آموزشی استان، با تقدیر از همراهی مردم، خیران و مسئولان استانی، بر تداوم نهضت مدرسه‌سازی با محوریت مشارکت مردمی تأکید کرد.

حمیدرضا خان‌محمدی، با اشاره به اجرای بیش از ۲۰۰ طرح آموزشی در قالب گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی ادامه داد: تعیین تکلیف حدود ۲۱۰ طرح آموزشی در استان، اتفاقی مهم و ارزشمند است و نشان می‌دهد مجموعه مدیریتی استان با جدیت پای کار توسعه فضا‌های آموزشی ایستاده‌اند.

خان‌محمدی با بیان اینکه پراکندگی مدارس سنگی و مناطق کم‌برخوردار، روند خدمت‌رسانی را دشوارتر کرده است، افزود: گاهی ساخت یک مدرسه در مناطق پراکنده و سخت گذر، از احداث چندین مدرسه بزرگ در شهر‌ها سخت‌تر است و همین موضوع اهمیت کار جهادی در این حوزه را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، مردمی‌سازی نهضت مدرسه‌سازی را رویکرد اصلی دولت عنوان کرد و گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر این است که توسعه فضا‌های آموزشی باید با محوریت مردم انجام شود و همه ظرفیت‌ها از جمله خیرین، صنایع، معادن، مولدسازی و مشارکت‌های محلی به میدان بیایند.

وی از تدوین دستورالعمل تشکیل هیات امنای مردمی برای مدارس کشور خبر داد و افزود: برای هر طرح آموزشی باید هیئت امنای فعال شکل بگیرد تا مردم، خیرین و گروه‌های محلی در روند ساخت و تکمیل مدارس نقش مستقیم داشته باشند.

پیگیری ویژه برای مدارس سنگی و مناطق دارای تراکم دانش‌آموزی

خان‌محمدی با اشاره به نیاز برخی مناطق استان به احداث مدارس جدید گفت: در خصوص مدارس مورد نیاز و به‌ویژه مدارس سنگی، پیگیری‌های ویژه‌ای انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم با کمک خیرین و ظرفیت‌های ملی، روند احداث این مدارس تسریع شود.»

وی افزود:در مناطقی که تراکم دانش‌آموزی بالا است، حتی آغاز عملیات اجرایی طرح‌ها توسط مردم و هیئت امنا نیز می‌تواند زمینه جذب اعتبارات ملی و تکمیل طرح‌ها را فراهم کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش، مولدسازی را یکی از راهکار‌های مهم تأمین منابع در شرایط محدودیت اعتباری دانست و گفت: «با استفاده از ظرفیت مولدسازی و بهره‌گیری از سازه‌های پیش‌ساخته آموزشی، می‌توان بخشی از نیاز‌های فوری استان در حوزه مدرسه‌سازی را با سرعت بیشتری تأمین کرد.»

وی افزود: در برخی طرح ها، زمان خرید تا نصب سازه‌های آموزشی کمتر از یک ماه است و این ظرفیت می‌تواند برای جبران کمبود سرانه آموزشی بسیار مؤثر باشد.

خان‌محمدی همچنین از پیش‌بینی اعتبارات ویژه برای تأمین تجهیزات هنرستانی خبر داد و گفت: در توزیع اعتبارات امسال، نگاه ویژه‌ای به این استان خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا پیش از آغاز سال تحصیلی بخشی از نیاز‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی تأمین شود.

خان‌محمدی همچنین از پیگیری ویژه برای تأمین تجهیزات هنرستانی، تکمیل مدارس سنگی و نامگذاری یکی از مدارس جدید به نام شهید قلی‌پور خبر داد و گفت: با همه محدودیت‌ها، دولت و خیرین در کنار مردم خواهند بود تا طرح‌های آموزشی استان به سرانجام برسد.