به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت: با توجە بە اینکە در فصل زادآوری حیات وحش بودە و از طرفی برخی از نوزادان حیات وحش امکان دارد با وقفە و فاصلە از مادران خود رو‌به‌رو شوند ضرورت دارد در مواجە با حیات وحش از ایجاد هرگونە مزاحمت برای آنان پرهیز شود.

کریم خضری افزود: اکوسیستم کوهستانی اشنویە بە دلیل تنوع زیستی مناسب و غنای گونەای، محل زیست بسیاری از پستانداران بە ویژە گونە شاخص کل و بز بودە و از طرفی در این وقت سال بسیاری از مردم برای تفریح و جمع آوری گونە‌های گیاهان خوراکی بە این زیستگاه‌ها وارد می‌شوند، دیدن بزغالە‌ها و نیز گونە‌های کل و بز امری طبیعی است لکن تداخل در زیست حیات وحش طبیعی نیست و می‌تواند زندگی حیات وحش را با استرس و مخاطرە مواجە نمایند.

وی گفت: بسیاری از مردم بە عنوان دوستدار محیط زیست با دیدن بزغالە‌ها از روی دلسوزی امکان دارد یا آنان را با خود بە منزل آوردە و یا اینکە در محل این گونە را نوازش نمایند. مردم مطمئن باشند کە طبیعت منزلگاە حیات وحش است و گونە‌های مادر در صورت ایجاد فاصلە هم بە بچە‌های خود مراجعە کرده و هرگونە دستکاری در وضعیت زیست این گونە‌ها بە طور بالفعل می‌تواند وضعیت اکولوژیکی و زیست گونە‌ها را بە مخاطرە اندازد.