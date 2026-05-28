پخش زنده
امروز: -
وقوع آتش سوزی در یک مدرسه دخترانه در کنیا باعث کشته شدن ۱۵ دانش آموز و زخمی شدن ۷۴ دانش آموز دیگر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت، مسئولان پلیس کنیا اعلام کردند وقوع آتشسوزی در یک مدرسه شبانهروزی دخترانه در این کشور باعث کشته شدن دستکم ۱۵ دانشآموز شد.
پلیس اعلام کرد: آتشسوزی ساعت ۱ بامداد در خوابگاه این مدرسه شبانهروزی به نام اوتومیشی (Utumishi) در شهرستان ناکورو (Nakuru) رخ داده و به سرعت در سراسر سالنها گسترش یافته است.
پلیس کنیا افزود: دستکم ۷۴ دانشآموز نیز در این آتشسوزی زخمی شدهاند. طبق گزارشهای محلی، آتشنشانان و مأموران پلیس برای کنترل آتشسوزی و تخلیه سایر دانشآموزان به محل اعزام شدند و آتشسوزی مهار شده است.
تاکنون علت آتشسوزی مشخص نشده است.
مسعود مویینی، از مسئولان پلیس کنیا دراین باره گفت: «این یک وضعیت نگرانکننده و غمانگیز است.»
والدینی که با خبر غمانگیز این آتش سوزی از خواب بیدار شده بودند، از ساعت ۵ صبح به وقت محلی از سراسر کشور به محل این مدرسه رسیدهاند.
پلیس اعلام کرد که حدود ساعت ۴:۳۰ صبح از سوی مدیر مدرسه از این حادثه مطلع شدهاند. تیمهایی از افسران، به همراه کارآگاهان، به مدرسه شتافتند و متوجه شدند که خوابگاه در آتش سوخته است.
خوابگاه سوخته ۲۲۰ دانشآموز را در خود جای داده بود که طبق گزارشها، اکثر آنها در کلاس دهم تحصیل میکردند و بین ۱۵ تا ۱۷ سال سن داشتند.
کالونزو موسیوکا، رهبر حزب جبهه میهنپرستان پاککننده که حزب مخالف دولت است، از دولت خواست تا اقدامات مشخصی را برای محافظت از دانشآموزان در مدارس شبانهروزی و جلوگیری از تکرار فجایع مشابه در آینده انجام دهد.
موسیوکا، که پیش از این در مقام معاون رئیس جمهور کنیا خدمت کرده است، گفت: «امروز، در حالی که رهبران سیاسی برای صبحانه دعای ملی گرد هم میآیند، از آنها میخواهم که نگذارند دعاهای امروز در آن سالن به پایان برسد. بگذارید این دعاها، به اقدامات فوری و قاطع تبدیل شوند.»
وی افزود: «بیایید نه تنها با اشک و ادای احترام، بلکه با اقدامی که تضمین میکند هیچ خانواده دیگری این درد غیرقابل تحمل را تحمل نکند، به این جوانان جان باخته ادای احترام کنیم.»
آتشسوزی در مدارس شبانهروزی کنیا رایج است. برخی از آتشسوزیها به دلیل آتشسوزی عمدی و برخی دیگر به دلیل نقص در شبکه برق رخ داده است. مرگبارترین آتشسوزی مدرسه در تاریخ اخیر کنیا در سال ۲۰۰۱ رخ داد که ۶۷ دانشآموز در آتشسوزی خوابگاه در شهرستان ماچاکوس جان خود را از دست دادند.
در سال ۲۰۲۴، ۲۱ دانشآموز در آتشسوزی مدرسهای در مرکز کنیا سوختند. این اتفاق باعث شد رئیس جمهور ویلیام روتو، سه روز عزای عمومی اعلام کند.
۱۰ دانشآموز در سال ۲۰۲۱ در آتشسوزی مدرسهای در نایروبی، پایتخت کنیا، جان خود را از دست دادند.