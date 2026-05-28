مسابقههای قویترین مردان استان ایلام با هدف گرامیداشت یاد شهدای ورزشکار جنگ تحمیلی سوم، در فضای معنوی میدان آیینی ۲۲ بهمن برگزار شد.
این رویداد ورزشی به همت هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام و با استقبال چشمگیر علاقهمندان به ورزشهای قدرتی برگزار شد و ۲۵ شرکتکننده در دو دسته وزنی منفی و مثبت ۹۵ کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نتایج مسابقات دسته وزنی منفی ۹۵ کیلوگرم:
· میثم مرادی عنوان نخست را از آن خود کرد
· هادی نعیم در جایگاه دوم ایستاد
· یوسف احمدی مقام سوم را کسب کرد
نتایج مسابقات دسته وزنی مثبت ۹۵ کیلوگرم:
· محسن مرادی بر سکوی نخست ایستاد
· رامین همتی عنوان دوم را به دست آورد
· محمدامین عزیزپوریان در جایگاه سوم قرار گرفت
آیین پایانی این مسابقهها که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، با اهدای احکام قهرمانی، نشان و جایزههای نقدی به افراد برتر همراه بود.
رقابتها در خیابان و فضای باز و در خلال تجمع مردمی به خونخواهی رهبر شهید برگزار شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
برگزاری این رقابتهای یکروزه افزون بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، جلوهای از روحیه پهلوانی، اتحاد و پاسداشت مقام والای شهدای ورزشکار را در استان ایلام به نمایش گذاشت.