به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقه‌های قوی‌ترین مردان استان ایلام در خیابان و فضای معنوی و پرشور میدان آیینی ۲۲ بهمن با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

این رویداد ورزشی به همت هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام و با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به ورزش‌های قدرتی برگزار شد و ۲۵ شرکت‌کننده در دو دسته وزنی منفی و مثبت ۹۵ کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نتایج مسابقات دسته وزنی منفی ۹۵ کیلوگرم:

· میثم مرادی عنوان نخست را از آن خود کرد

· هادی نعیم در جایگاه دوم ایستاد

· یوسف احمدی مقام سوم را کسب کرد

نتایج مسابقات دسته وزنی مثبت ۹۵ کیلوگرم:

· محسن مرادی بر سکوی نخست ایستاد

· رامین همتی عنوان دوم را به دست آورد

· محمدامین عزیزپوریان در جایگاه سوم قرار گرفت

آیین پایانی این مسابقه‌ها که شامگاه چهارشنبه برگزار شد، با اهدای احکام قهرمانی، نشان و جایزه‌های نقدی به افراد برتر همراه بود.

رقابت‌ها در خیابان و فضای باز و در خلال تجمع مردمی به خونخواهی رهبر شهید برگزار شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

برگزاری این رقابت‌های یک‌روزه افزون بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، جلوه‌ای از روحیه پهلوانی، اتحاد و پاسداشت مقام والای شهدای ورزشکار را در استان ایلام به نمایش گذاشت.