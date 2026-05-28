به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس سازمان و برنامه بودجه کشور در حاشیه نشست با مدیران دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی استان اصفهان به پیگیری‌های صورت گرفته برای جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: استان اصفهان در جریان جنگ رمضان متحمل خسارت‌های زیادی شد و به همین دلیل از روز گذشته همراه با همکاران در کارگروه‌های مختلف وضعیت را بررسی کردیم.

‌سید حمید پورمحمدی با بیان این که بازدید میدانی از بخش‌های خسارت دیده انجام شد، افزود: با اقداماتی که صورت گرفت تصویر کلان‌تر از میزان خسارت‌ها به اموال مردم، واحد‌های صنفی، تولیدی متوسط و بزرگ و زیرساخت‌ها به دست آمد.

‌وی اضافه کرد: براساس توافقی که به دست آمد، مقرر شد اقداماتی که به صورت آزمایشی برای استان اصفهان در حوزه بازسازی صورت می‌گیرد در آینده در سراسر کشور بسط یابد و از این تجربیات استفاده شود.

‌رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: پیشنهادات مختلف و راهکار‌های ابتکاری برای تسریع در بازسازی و نوسازی ارائه و در ستاد بازسازی ملی مطرح خواهد شد.

‌پورمحمدی گفت: دولت در ستاد بازسازی ملی تلاش می‌کند در کمترین زمان ممکن کار بازسازی را در کشور پیش ببرد و در استان‌ها پیگیر هستیم تمام تصمیمات اجرا شود.