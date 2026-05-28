روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان از تمدید مهلت ارسال آثار به پویش دانش آموزی «سرزمین من» خبر داد.

مهلت ارسال آثار به پویش دانش آموزی «سرزمین من» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان با همکاری معاونت فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان، با هدف ترویج ایران‌دوستی، خلاقیت هنری و تقویت هویت فرهنگی نسل نوجوان، پویش «سرزمین من» را برگزار می‌کند.

این پویش فرصتی است برای دانش‌آموزان تا با بیان هنری ، ادبی یا رسانه‌ای، نگاه و احساس خود نسبت به میهن عزیزمان را به تصویر بکشند و نقش‌آفرینی خود را در مسیر آینده‌ای روشن‌تر نشان دهند.

علاقه مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های داستان‌نویسی، متن ادبی یا روایت کوتاه با موضوع عشق به ایران ، تولید فیلم یا کلیپ کوتاه مرتبط با ایران‌دوستی ، شعر یا داستان صوتی با اجرای خلاقانه

و دل‌نوشته ، یادداشت درباره مسئولیت‌پذیری، هویت ایرانی و آینده کشور تا تاریخ ۱۵ خرداد از طریق "پیام‌رسان بله" به نشانی https://ble.ir/pooyesh_sarzamineman ارسال کنند.

آثار برگزیده پس از داوری ، مورد تقدیر قرار گرفته و از طریق کانال رسمی انجمن دانش‌آموختگان منتشر خواهد شد.





