روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان از تمدید مهلت ارسال آثار به پویش دانش آموزی «سرزمین من» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، انجمن دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان با همکاری معاونت فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان، با هدف ترویج ایراندوستی، خلاقیت هنری و تقویت هویت فرهنگی نسل نوجوان، پویش «سرزمین من» را برگزار میکند.
این پویش فرصتی است برای دانشآموزان تا با بیان هنری ، ادبی یا رسانهای، نگاه و احساس خود نسبت به میهن عزیزمان را به تصویر بکشند و نقشآفرینی خود را در مسیر آیندهای روشنتر نشان دهند.
علاقه مندان می توانند آثار خود را در قالبهای داستاننویسی، متن ادبی یا روایت کوتاه با موضوع عشق به ایران ، تولید فیلم یا کلیپ کوتاه مرتبط با ایراندوستی ، شعر یا داستان صوتی با اجرای خلاقانه
و دلنوشته ، یادداشت درباره مسئولیتپذیری، هویت ایرانی و آینده کشور تا تاریخ ۱۵ خرداد از طریق "پیامرسان بله" به نشانی https://ble.ir/pooyesh_sarzamineman ارسال کنند.
آثار برگزیده پس از داوری ، مورد تقدیر قرار گرفته و از طریق کانال رسمی انجمن دانشآموختگان منتشر خواهد شد.