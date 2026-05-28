نجات موفقیتآمیز یک زن ۴۸ ساله در ارتفاعات فاز ۱۱ شهرستان پردیس
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان پردیس از نجات موفقیتآمیز یک خانم ۴۸ ساله که در ارتفاعات فاز ۱۱ این شهرستان سقوط کرده بود، با عملیات مشترک نیروهای امدادی خبر داد.
حسین فارابی گفت: بهدنبال دریافت گزارش حادثه در شب گذشته، بلافاصله یک تیم کوهستان از پایگاه امداد و نجات شهرستان پردیس به محل اعزام شد و پس از عبور از مسیرهای صعبالعبور، موفق به دسترسی به فرد مصدوم گردید.
امدادگران هلالاحمر با همکاری عوامل آتشنشانی، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدوم که دچار تروما شده بود انجام داده و پس از انتقال وی به محیط امن، فرد را جهت اقدامات درمانی تکمیلی به عوامل اورژانس تحویل دادند.