خبرگزاری صدا و سیما، حسین فارابی گفت: به‌دنبال دریافت گزارش حادثه در شب گذشته، بلافاصله یک تیم کوهستان از پایگاه امداد و نجات شهرستان پردیس به محل اعزام شد و پس از عبور از مسیرهای صعب‌العبور، موفق به دسترسی به فرد مصدوم گردید.

امدادگران هلال‌احمر با همکاری عوامل آتش‌نشانی، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدوم که دچار تروما شده بود انجام داده و پس از انتقال وی به محیط امن، فرد را جهت اقدامات درمانی تکمیلی به عوامل اورژانس تحویل دادند.