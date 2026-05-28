آخرین مهلت شرکت در چهارمین فراخوان تأسیس دفاتر خدمات سلامت ۱۶ خرداد امسال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به «سامانه سامح» به نشانی اینترنتی sameh.behdasht.gov.ir ثبت نام کنند.
کثیری افزود: هم اکنون ۸ دفتر خدمات سلامت در استان فعال است و امسال در ۸۰ درصد شهرستانهای استان دفاتر خدمات سلامت تاسیس میشود.
به گفته وی این دفاتر علاوه بر اشتغالزایی، با ارائه خدماتی، چون نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایی، صدور کارتهای سلامت و صدور گواهی اموزشی اصناف، ممیزی و نمونه برداری بهداشتی، نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارائه خدمات ایفا میکنند.