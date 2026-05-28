با استقرار الگوی پایداری جوی در آذربایجان غربی؛ وزش باد و افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر در استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته جوی پایدار در بسیاری از نقاط استان حاکم بود و گزارش بارش تنها از شهرستان ماکو با میزان ۰.۵ میلیمتر ثبت گردید.
براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز نیز الگوی پایداری در منطقه حاکم خواهد بود که جوی نسبتا پایدار به همراه وزش باد و افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر را به دنبال خواهد داشت.
اما از فردا و پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده از اداره کل هواشناسی استان، با افزایش گرادیان خطوط فشاری شاهد افزایش سرعت وزش باد در منطقه خواهیم بود که تا اواخر وقت روز یکشنبه سبب وزش باد شدید در برخی ساعات بویژه در نواحی جنوبی و مرکزی استان خواهد گردید.
سرعت وزش باد در روز جمعه نسبت به سایر روزها از شدت بیشتری برخوردار بوده و لذا سبب ایجاد گرد و خاک و انتقال تودههای گرد و خاک از مرز غربی استان خواهد گردید که موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد گردید.
همچنین وزش باد شدید سبب ایجاد خسارت به سازههای سبک و موقت و تابلوهای تبلیغاتی، افتادن درختان کهنسال و فرسوده و احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات خواهد گردید لذا توصیه میشود در مدت زمان مذکور احتیاط لازم در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال به جا آورده شود.
همچنین استفاده از ماسک و بستن پنجرهها در زمان آلودگی هوا و خودداری از قرارگیری در فضای باز و فعالیتهای ورزشی در محیط غیر سرپوشیده برای افرار سالمند و بیماران تنفسی الزامی میباشد.
از لحاظ بارشی، رگبارهای خفیف و پراکنده باران طی روزهای جمعه و شنبه هفته آینده برای برخی نقاط (عمدتا نواحی شمالی و نوار جنوب غربی استان) محتمل خواهد بود.
بررسی الگوهای دمایی حاکی از افزایش دماهای بیشینه و کمینه طی امروز و امشب در سطح استان میباشد که افزایش دماهای کمینه طی امشب محسوس خواهد بود. اما برای فردا کاهش محسوس دما در طول شبانه روز پیش بینی میشود.
براساس آمار دریافتی از ایستگاههای استان، شهرستان مهاباد با ثبت بیشینه دمای ۲۸.۴ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۳.۳ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند. دمای اورمیه دیروز در گرمترین ساعات به ۲۵.۶ و دیشب در خنکترین ساعات به ۸.۴ درجه سلسیوس رسید.