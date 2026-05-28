رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از اختصاص ۲۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان به کشت پیاز خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۴۶ هزار تن محصول از این مزارع برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: امسال ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت پیاز اختصاص یافته و برآورد میشود بیش از ۱۴۶ هزار تن محصول از این سطح زیر کشت برداشت شود.
محمدرضا اصغری، با اشاره به اینکه پیاز در استان به دو روش بذری و نشایی کشت میشود، افزود: به طور میانگین از هر هکتار حدود ۶۶ تن پیاز مرغوب تولید میشود که این موضوع ظرفیت بالای استان در تولید این محصول را نشان میدهد.
او با بیان اینکه ارقام مورد کشت شامل محلی قرمز، زرگان، مینروا، قرمز رد روبین و آفریگرو است، اظهار کرد: شهرستانهای میاندوآب و شاهیندژ از مهمترین مناطق تولید پیاز در آذربایجانغربی به شمار میروند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی شرایط مناسب آب و هوایی، رعایت اصول علمی کاشت و داشت از سوی کشاورزان و استفاده گسترده از سامانه آبیاری نوین نوار تیپ را از مهمترین عوامل تولید پیاز با کیفیت در استان دانست.
اصغری با تاکید بر توسعه روشهای نوین آبیاری و رعایت تناوب و الگوی کشت این محصول ادامه داد: سیاست این سازمان بر افزایش راندمان تولید و بهرهوری مصرف آب با تکیه بر برنامههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران متمرکز شده است.
وی با اشاره به محدودیت و کاهش منابع آبی افزود: سطح زیرکشت پیاز در شهرستانهای مختلف بر اساس برنامه الگوی کشت و متناسب با ظرفیت تولید هر منطقه تعیین و ابلاغ شده و میزان تولید نیز بر اساس نیاز سالانه استان برنامهریزی شده است.
اصغری گفت: ۹۰ درصد مزارع پیاز استان با استفاده از سامانه آبیاری نوین نوار تیپ آبیاری میشود و این موضوع نقش مهمی در افزایش بهرهوری مصرف آب و ارتقای کیفیت تولید این محصول دارد.
وی همچنین بیان کرد: برنامههای الگوی کشت برای محصول سیبزمینی و پیاز در سطح ۴ هزار و ۲۵۰ هکتار و گوجهفرنگی در سطح ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار نیز تدوین و به کشاورزان اعلام شده است.