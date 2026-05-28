جانشین پلیسراه راهور فراجا از ترافیک روان در محورهای شمالی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی گفت: در حال حاضر، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت بهصورت روان در جریان است.
وی افزود: در حال حاضر، محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی و شرایط تردد در این محورها عادی گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستانآباد ـ میانه در محدوده قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل مسیر قرهچمن ـ کوهسالار علیا، سهراهی ترکمانچای، راه روستایی چپقلو ـ میانه و مسیر قرهچمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام میشود همچنین محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت مسدود است.
محبی در پایان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، رانندگان از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب و زمان سفرشان را مدیریت کنند.