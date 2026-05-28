دانشکده علوم زیستی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تحصیلات علوم پایه زنجان با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از این طرح‌ها گفت: این طرح بزرگ در زیربنایی به مساحت هفت هزار و ۲۳۶ متر مربع اجرا شده که شامل یک هزار متر مربع فضای اختصاصی برای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و ۶ هزار و ۲۳۶ متر مربع برای دانشکده علوم زیستی است.

سعدالله نصیری قیداری ادامه داد: برای اجرای این پروژه در طول سال‌های گذشته از سال ۱۳۹۶، در مجموع ۱۸۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

وی در خصوص دستاورد‌های بهره‌برداری از این مجموعه افزود: با افتتاح این طرح ها، دو تحول کلیدی در دانشگاه علوم پایه زنجان رقم خواهد خورد.

رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ادامه داد: نخست، متمرکز شدن آزمایشگاه مرکزی در فضایی استاندارد و پیشرفته است که به ما امکان می‌دهد به عنوان یک آزمایشگاه منطقه‌ای، خدمات تخصصی و پژوهشی به صنایع، واحد‌های تحقیق و توسعه (R&D) در سراسر کشور و حتی کشور‌های همسایه ارائه دهیم که این ظرفیت، بستری برای ارائه خدمات تحلیل و آزمایشگاهی در قبال پذیرش نمونه‌های برون‌دانشگاهی و کسب درآمد‌های اختصاصی فراهم می‌آورد.

نصیری قیداری ادامه داد: بخش دوم این پروژه، دانشکده علوم زیستی است که در حال حاضر تیم‌های آموزشی و پژوهشی ما در ساختمان‌های پراکنده مستقر هستند و با افتتاح این دانشکده، علاوه بر تجمیع گروه‌های فعلی نظیر بیوفیزیک، بیوشیمی و علوم سلولی، فضای کافی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید و استراتژیک از جمله بایوتکنولوژی، زیست‌شناسی سرطان و نوروبیولوژی فراهم خواهد شد.

رییس دانشگاه تحصیلات علوم پایه زنجان گفت: با بهره‌برداری از این دانشکده، قصد داریم تعاملات صنعت و دانشگاه را با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار واحد‌های تحقیق و توسعه صنایع فعال در حوزه‌های علوم دارویی، گیاهان دارویی و صنایع غذایی در جوار دانشکده، بیش از پیش تقویت کنیم.

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از دانشگاه‌های برجسته کشور در رشته‌های علوم پایه است.