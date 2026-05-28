به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در نشست بررسی طرح های آموزشی استان، با تقدیر از رشادت‌ها و ایستادگی مردم استان در دوران جنگ تحمیلی سوم، «حماسه برنو» را روایتی بزرگ از غیرت، شجاعت و مقاومت مردمی دانست.

حمیدرضا خان‌محمدی، با اشاره به بازتاب گسترده این حماسه در میان هیئت‌های خارجی و خیرین بین‌المللی اظهار کرد: شاید حماسه برنو برای مردم این منطقه امری عادی جلوه کند، اما برای ما و حتی خیرینی که از کشور ترکیه به منطقه آمده بودند، این اتفاق بسیار شگفت‌انگیز و ارزشمند بود. آنها از سراسر ترکیه کاروانی تشکیل داده بودند و وقتی روایت این حرکت مردمی را شنیدند، آن را نمونه‌ای کم‌نظیر از ایثار و مقاومت دانستند

خان‌محمدی با اشاره به صحنه‌های ثبت شده از این رخداد تاریخی افزود: اینکه در برابر هلیکوپتری مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات و سامانه‌های هدف‌گیری، مردم با شجاعت و غیرت ایستادگی می‌کنند و حتی دختر نوجوانی کنار پدرش او را به مقاومت و مقابله تشویق می‌کند، یک روایت معمولی نیست؛ این یک حماسه بزرگ ملی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد:حماسه برنو باید در کتب درسی، محتوای آموزشی و روایت‌های رسمی کشور ثبت شود؛ ما نباید از کنار چنین رشادت‌ها و قهرمانی‌هایی ساده عبور کنیمريال در حالی که در سال‌های گذشته برخی روایت‌های غیرواقعی مبنای نامگذاری‌ها و روایت‌سازی‌ها قرار گرفته‌اند، امروز ما با چشمان خود شاهد شجاعت، غیرت و ازخودگذشتگی مردم این منطقه بوده‌ایم.