حسن عباس زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بازیابی تولید در شرکتهای پتروشیمی بر اساس اولویت بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی سرعت گرفته و آواربرداری پتروشیمیهای آسیب دیده ادامه دارد.
وی ادامه داد: با تلاش همکاران در صنعت پتروشیمی و راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با دریافت برق از شبکه و استفاده از منابع پراکندهای که بخار تولید میکنند، بازیابی شرکتهای پتروشیمی شتاب گرفته است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اضافه کرد: آواربرداری ادامه دارد و بازسازی وارد فاز عملیاتی شده است. در آواربرداریهای حوادث صنعتی، در زمان آوربرداری باید احتیاطهای ایمنی را در نطر داشته باشیم و تلاش میشود حداکثر استفاده از تجهیزات آسیب دیده به عمل آید لذا سرعت همراه با دقت باید در نظر گرفته شود.
عباس زاده گفت: برخی پتروشیمیها وارد مدار تولید شدهاند و به تدریج روند بازیابی و بازگشت به تولید دیگر پتروشیمیها ادامه دارد.
وی افزود: همزمان بازسازی دیگر مجتمعها که آسیب جدی در جنگ دیدهاند و امری زمانبر است نیز با شتاب مناسبی در جریان است.