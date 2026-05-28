مدیر حفظ نباتات مازندران از اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری‌ها در سطحی بالغ بر ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان در اردیبهشت‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمید نادریان مدیر حفظ نباتات استان مازندران در تشریح اقدامات این مدیریت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از اجرای طرح‌های گسترده پایش و کنترل در اراضی استان خبر داد.

وی با بیان اینکه مزارع گندم در خط مقدم مبارزه قرار داشتند، گفت: عملیات کنترل بیماری‌های زنگ زرد، فوزاریوم و سفیدک سطحی در سطح ۴۲ هزار و ۸۸۹ هکتار و مبارزه با علف‌های هرز در ۱۲ هزار و ۵۶۷ هکتار از این مزارع با موفقیت انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات مازندران در بخش زراعت برنج، به حساسیتِ فصل نشاکاری اشاره کرد و افزود: کنترل علف‌های هرز در ۱۵۰ هزار و ۳۹۳ هکتار از شالیزار‌ها و مبارزه با بیماری‌های خزنه در بیش از هزار هکتار صورت گرفت.

نادریان ادامه داد: با توزیع نهاده‌های ردیابی نظیر تله و فرمون، پایشِ دقیق کرم ساقه‌خوار برنج در سطح شهرستان‌ها کلید خورده است. وی تأکید کرد که ردیابی کرم برگخوار پاییزه نیز به عنوان یک آفت خطرناک، در سطح جالب توجه ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ هکتار اجرایی شد.

مدیر حفظ نباتات مازندران ضمن اشاره به پایش ۱۴ هزار هکتاری باغات برای رصد مگس میوه مدیترانه‌ای، بر سلامت سموم مصرفی تأکید کرد و گفت: در مانور استانی رصد و پایش، بیش از ۳۸۰ فروشگاه عرضه سموم بازرسی شدند تا از ورود نهاده‌های تقلبی به زنجیره تولید جلوگیری شود.

نادریان در پایان با اشاره به نقشِ حاکمیتی این مدیریت در بازرگانی کشاورزی تصریح کرد: در حوزه قرنطینه و صادرات، با صدور گواهی بهداشت برای ۵۲۳ محموله، بیش از ۱۰ هزار تن محصولات کشاورزی و حدود ۵۷ هزار اصله گل و گیاه از مازندران به بازار‌های جهانی راه یافتند. همچنین نظارت بر واردات ۲۳۴ محموله به وزن ۴۴۴ هزار تن جهت تأمین نیاز‌های داخلی با دقت کامل انجام شده است.