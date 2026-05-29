پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد از کشف بیش از ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ مهدی حورمهر اظهار داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، با انجام تحقیقات میدانی و بهرهگیری از منابع اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک محموله سوخت خارج از شبکه توزیع شدند.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، یک دستگاه کامیون کشنده را در این رابطه متوقف کردند که در بازرسی از آن، مقدار ۶ هزار و ۳۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.
سرهنگ حورمهر با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش این محموله گفت: کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را ۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال تخمین زدهاند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با سودجویانی که برای کسب درآمد نامشروع به سرمایههای ملی آسیب میزنند، از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه قاچاق کالا و سوخت را از طریق تماس با سرشماره ۳۰۱۱۰ (پلیس امنیت اقتصادی) یا سامانه ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.