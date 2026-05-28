کارشناس هواشناسی آذربایجان غربی نسبت به وزش باد گاهی شدید و احتمال انتقال گرد و خاک از روز جمعه هشتم خرداد تا پایان روز دوشنبه یازدهم خرداد در سراسر استان، به ویژه مناطق جنوبی، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از احتمال وزش باد شدید و بروز پدیده گرد و خاک در این استان خبر داد و نسبت به اثرات احتمالی آن در کاهش دید و کیفیت هوا هشدار داد.

یاسر اشتاد، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های جوی اضافه کرد: با توجه به افزایش گرادیان فشاری در منطقه، از روز جمعه، هشتم خرداد ماه، شاهد وزش باد شدید خواهیم بود که این شرایط با احتمال تشکیل و انتقال گرد و خاک از کشور عراق همراه خواهد بود.

او در ادامه گفت: انتظار می‌رود این پدیده جوی منجر به خیزش و انتقال گرد و خاک، کاهش قابل توجه دید و افت کیفیت هوا شود. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سقوط اشیاء از ارتفاعات دور از انتظار نیست و لازم است شهروندان تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.

اشتاد با تاکید بر گستردگی این پدیده در استان، توضیح داد: این شرایط جوی، کلیه مناطق آذربایجان غربی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما پیش‌بینی می‌شود نیمه جنوبی استان به طور مشخص‌تری با این پدیده درگیر باشد. این وضعیت تا پایان روز دوشنبه، یازدهم خرداد ماه، ادامه خواهد داشت.