نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهرروز‌های هفتم و هشتم خرداد طی ۲ نوبت به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اثر نمایشی روز‌های پنجشنبه هفتم خرداد و جمعه هشتم خرداد ساعت‌های ۱۸ و ۱۹:۴۵ پذیرای مخاطبان تئاتر در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر است.

تئاتر «اژدهاک» به نویسندگی بهرام بیضایی، کارگردانی آرش اشاداد و بازی علی افشار، عباس بابایی، پرستو فخرفاطمی و آذین فهیمی هر روز ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان میزبان تماشاگران تئاتر است.

آرش اشاداد تهیه‌کننده، ملیکا وزیری مقدم دستیار برنامه‌ریز، مبینا اصفهانی دستیار کارگردان، سعید سام طراح گریم، رضا خضرایی طراح نور، یاسمن بخشی طراح لباس، آرش اشاداد و حسین دیانت طراحان صحنه، بهار صبوریان مدیر تبلیغات، سید مهدی موسوی‌تبار طراح پوستر، بابک کیوانی موسیقی، آوا عامری منشی صحنه، پارسا نظارت و آرش راد گروه کارگردانی، سمانه جویا عکاس گروه اجرایی این اثر نمایشی هستند.

تماشاگران و مخاطبان آثار نمایشی به صحنه رفته در تالار اصلی، تالار چهارسو، تالار قشقایی، تالار سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر می‌توانند برای تهیه و رزو بلیت به سامانه‌های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.