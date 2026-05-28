وزیر علوم در بازدید از دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، فقدان نخبگان شهید را ضایعهای جبرانناپذیر برای جامعه علمی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به استان زنجان و بازدید از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، از تدوین سند جامع آسیبشناسی و نقشه راه حمایت از علوم پایه خبر داد و الگوهای آموزشی، ساختار مدیریتی چابک و معماری هویتمند این دانشگاه را نمونهای موفق و قابل تعمیم در آموزش عالی کشور دانست.
سیمایی صراف با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، بهویژه شهید والامقام سیدجعفر غفاری (دانشجوی دکتری این دانشگاه) افزود: سیر زندگی این شهدای عزیز، جلوهای از جهاد علیه ظلم و شهادتطلبی در راه آرمانها و ارزشهای انسانی و اسلامی است و فقدان این نخبگان برای جامعه علمی کشور، همواره ضایعهای جبرانناپذیر به شمار میرود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تمجید از معماری منحصربهفرد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: یکی از آسیبهای جدی در فضای دانشگاهی کشور، ساختمانهای بیهویت است که نه هماهنگی معماری مدرن را دارند و نه اصالت معماری ایرانی را؛ اما در این دانشگاه غنای معماری کاملاً مشهود است. از ابتدا با مطالعه و طراحی دقیق، بناهایی مستحکم، هماهنگ با بافت قدیمی و بسیار جذاب ساخته شده است.
دکتر سیمایی صراف همچنین با تکریم نقش برجسته خیرین در توسعه آموزش عالی، به نقش محوری بنیانگذار این دانشگاه اشاره کرد و افزود: حضور پررنگ خیرین در این مرکز علمی، بهویژه تلاشهای ارزشمند جناب آقای دکتر ثبوتی که از افتخارات علمی ایران عزیز هستند، الگویی درخشان از مشارکت مردمی در توسعه علم است.
وی ساختار اداری و تقویم آموزشی دانشگاه علوم پایه زنجان را متمایز ارزیابی کرد و افزود: اداره چابک دانشگاه با حداقل بروکراسی اداری و دموکراسی سازمانی، در کنار برنامههای آموزشی خاص مانند دوره دکتری مستقیم (پیوسته)، از ضرورتهای امروز آموزش عالی است. همچنین الگوی تقویم آموزشی این دانشگاه که بهجای دو ترم، بر پایه سه ثلث طراحی شده، الگوی بسیار موفقی است که مدتها ذهن بنده را برای ارتقای کیفیت دانشگاههای کشور به خود مشغول کرده بود.