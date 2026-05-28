خدمترسانی دامپزشکان جهادگر به دامداران مناطق کمبرخوردار چرام
اردوی جهادی دامپزشکی در منطقه سخت گذر طسوج شهرستان چرام با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به واکسیناسیون بیش از 2 هزار رأس دام سبک علیه بیماریهای آبله و بروسلوز توسط دامپزشکان جهادگر استان گفت: اجرای عملیات واکسیناسیون در این منطقه با هدف ایجاد ایمنی در دامها، کاهش خسارات ناشی از شیوع بیماریهای واگیر و مشترک و صیانت از سرمایه دامی دامداران انجام شد که نقش مهمی در حفظ سلامت دام و امنیت غذایی دارد.
کرم چهارلنگ به معاینه و ویزیت ۸۵ رأس دام سبک منطقه اشاره کرد و افزود: دامهای معاینه و در صورت نیاز، توصیهها و اقدامات درمانی لازم برای بهبود وضعیت سلامت دامها ارائه شد.
وی همچنین درباره آموزش چهرهبهچهره دامداران در خصوص بهداشت دام و فرآوردههای خام دامی گفت: در این برنامه، کارشناسان دامپزشکی ضمن گفتوگو مستقیم با دامداران، نکات مهمی را درباره رعایت اصول بهداشتی در نگهداری دام، نحوه مراقبت از دامهای بیمار، و همچنین الزامات بهداشتی مرتبط با تولید و مصرف فرآوردههای خام دامی آموزش دادند.
چهارلنگ با اشاره به اهدا بستههای دارویی دامی افزود: در کنار خدمات درمانی و پیشگیرانه، بستههای دارویی مورد نیاز نیز در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت تا در مسیر درمان و مراقبت از دامها مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از نیازهای دارویی آنان در این منطقه سختگذر تأمین شود.
وی با قدردانی از تلاشهای گروه جهادی دامپزشکی تأکید کرد: دامپزشکی استان با جدیت، خدمترسانی به مناطق محروم و صعبالعبور را ادامه خواهد داد و برگزاری چنین اردوهایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت دام، کاهش بیماریها و حمایت از معیشت دامداران ایفا کند.