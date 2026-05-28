با اشاره به واکسیناسیون بیش از 2 هزار رأس دام سبک علیه بیماری‌های آبله و بروسلوز توسط دامپزشکان جهادگر استان گفت: اجرای عملیات واکسیناسیون در این منطقه با هدف ایجاد ایمنی در دام‌ها، کاهش خسارات ناشی از شیوع بیماری‌های واگیر و مشترک و صیانت از سرمایه دامی دامداران انجام شد که نقش مهمی در حفظ سلامت دام و امنیت غذایی دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل دامپزشکی استان

کرم چهارلنگ به معاینه و ویزیت ۸۵ رأس دام سبک منطقه اشاره کرد و افزود: دام‌های معاینه و در صورت نیاز، توصیه‌ها و اقدامات درمانی لازم برای بهبود وضعیت سلامت دام‌ها ارائه شد.

وی همچنین درباره آموزش چهره‌به‌چهره دامداران در خصوص بهداشت دام و فرآورده‌های خام دامی گفت: در این برنامه، کارشناسان دامپزشکی ضمن گفت‌و‌گو مستقیم با دامداران، نکات مهمی را درباره رعایت اصول بهداشتی در نگهداری دام، نحوه مراقبت از دام‌های بیمار، و همچنین الزامات بهداشتی مرتبط با تولید و مصرف فرآورده‌های خام دامی آموزش دادند.

چهارلنگ با اشاره به اهدا بسته‌های دارویی دامی افزود: در کنار خدمات درمانی و پیشگیرانه، بسته‌های دارویی مورد نیاز نیز در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت تا در مسیر درمان و مراقبت از دام‌ها مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از نیاز‌های دارویی آنان در این منطقه سخت‌گذر تأمین شود.