

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه تا شنبه هفته آینده روند تغییرات دما افزایشی پیش بینی می‌شود گفت: دما به طور میانگین بین ۴ و ۶ درجه گرمتر خواهد شد.



لطفی افزود: در این خصوص هشدار سطح زردی هم صادر شده و مدیریت مصرف انرژی از جمله آب و برق را توصیه می‌کنیم.



وی با اشاره به اینکه عدم به کارگیری وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف بایستی مدنظر باشد گفت: آماده به کار بودن سیستم‌های سرمایشی در سالن‌های پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و همچنین طور دامداری‌ها و تامین انرژی جایگزین برق در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی پیشنهاد می‌شود.

کارشناس هواشناسی افزود: در این بازه زمانی در بعضی ساعات افزایش ابر و در برخی نقاط وزش تند باد و گرد و خاک نیز رخ خواهد داد.