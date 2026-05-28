به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرانشهر گفت: شاخص مقاومسازی مسکن روستایی در این شهرستان به حدود ۲۶ درصد رسیده، اما این میزان همچنان از میانگین استانی پایینتر است.
سجاد پیرمراغه افزود: از مجموع هشت هزار واحد مسکن روستایی در پیرانشهر، تاکنون حدود ۲ هزار واحد مقاومسازی شده و تلاش میشود با افزایش آگاهیبخشی، تسهیل روند دریافت تسهیلات و همراهی بیشتر روستاییان، این شاخص ارتقا یابد.
او مقاومسازی مسکن روستایی را از مهمترین راهکارها برای کاهش خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی دانست و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان، سختگذر بودن برخی روستاها و همچنین هزینههای بالای حملونقل و ساختوساز، استقبال از تسهیلات مقاومسازی در گذشته کمتر از حد انتظار بوده است.
پیرمراغه با اشاره به عملکرد سال گذشته بنیاد مسکن پیرانشهر گفت: از ۸۰۰ سهمیه ابلاغی، ۴۳۰ پرونده پس از تکمیل مدارک لازم به بانکهای عامل معرفی شد که این رقم نشاندهنده افزایش نسبی استقبال روستاییان از این طرح است.
وی ادامه داد: امسال نیز ۸۰۰ سهمیه دیگر برای این شهرستان در نظر گرفته شده تا بخشی از عقبماندگی موجود در زمینه مقاومسازی جبران شود و روند نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرانشهر با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مقاومسازی مسکن روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان، گفت: افزایش میزان وام میتواند نقش مهمی در ترغیب روستاییان برای بهرهگیری از این فرصت داشته باشد و انتظار میرود با این اقدام، میزان مشارکت خانوارهای روستایی در اجرای طرحهای مقاومسازی افزایش یابد.
وی افزود: اجرای طرح مقاومسازی علاوه بر افزایش ایمنی منازل روستایی در برابر حوادثی مانند زلزله و رانش زمین، در بهبود کیفیت زندگی روستاییان نیز اثرگذار است و زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی را تقویت میکند.
پیرمراغه با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: هر اندازه روند دریافت و اجرای تسهیلات برای مردم سادهتر و شفافتر شود، سرعت مقاومسازی نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع در نهایت به توسعه پایدار روستاها کمک میکند.
وی یادآور شد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرانشهر تلاش دارد با استمرار برنامههای ترویجی و اطلاعرسانی، روستاییان بیشتری را نسبت به مزایای مقاومسازی آگاه کند و با فراهم شدن شرایط مناسبتر، زمینه استفاده حداکثری از تسهیلات موجود را فراهم آورد.