هم‌گروهی ایران با ویتنام، کره‌شمالی و فلسطین

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی مرحله مقدماتی فوتبال جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا برگزار شد و تیم ملی جوانان کشورمان به عنوان یکی از تیم‌های حاضر در سید یک، در گروه C به مصاف ویتنام، کره شمالی و فلسطین می‌رود.

مسابقات مقدماتی از ۳ تا ۱۵ شهریور برگزار می‌شود و در پایان تیم‌های صدرنشین همراه با هفت گروه برتر جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌ها را کسب خواهند کرد.

گروه A: کره جنوبی، قرقیزستان (میزبان) فلیپین و لبنان

گروه B: ازبکستان (میزبان)، سوریه، هند و بنگلادش

گروه C: ایران، ویتنام (میزبان)، کره شمالی و فلسطین

گروه D: اردن، تاجیکستان، بحرین (میزبان) و افغانستان

گروه E: عربستان، قطر (میزبان)، عمان و هنگ کنگ

گروه F: عراق، تایلند (میزبان)، امارات و ترکمنستان

گروه G: ژاپن، یمن، کامبوج (میزبان) و کویت

گروه H: استرالیا، اندونزی، مالزی و لائوس (میزبان)

تیم قعرنشین هر گروه نیز به مسابقاتی که بین کشور‌های در حال توسعه فوتبال آسیا برگزار می‌شود سقوط خواهد کرد.

در این دور کشور‌های در حال توسعه به شکل زیر گروه‌بندی شده‌اند:

گروه I: مغولستان (میزبان) جزایر ماریانا، نپال و گوام

گروه J: چین تایپه، سنگاپور، بوتان (میزبان) و ماکائو

گروه K: میانمار (میزبان) سریلانکا، برونئی و مالدیو

چین میزبان چهل و سومین دوره جام ملت‌های آسیاست.