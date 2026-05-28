

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پوستر پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی در فرخنده روز عید سعید قربان طی آیینی در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی واقع در حرم مطهر رضوی با حضور حضور بهروز شعیبی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، فرشید فلاح لاله‌زاری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، حجت‌الاسلام عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، محسن هوشمند رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران این رویداد و دست‌اندرکاران اجرایی جشنواره رونمایی شد.

پانزدهمین دوره جشنواره ملی فیلم رضوی توسط انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد و مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، دی سال جاری به دبیری بهروز شعیبی در یزد برگزار خواهد شد.