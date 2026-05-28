مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری از توزیع بیش از ۸ هزار بسته معیشتی و حمایت ویژه از کودکان بازمانده از تحصیل در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی گفت: این طرح با هدف دستگیری از اقشار آسیب‌پذیر در آستانه عید سعید غدیر کلید خورده است.

وی افزود: در قالب پویش بنای مهربانی، حمایت همه‌جانبه از ۲۲ کودک بازمانده از تحصیل در استان پیش‌بینی شده است

وی گفت: خیرین و نیک‌اندیشان چهارمحال و بختیاری می‌توانند از طریق شماره حساب ۴۱۶۹۰۳۴۵۴۱۷۸۱۰۴۱، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۹۵۴۱۶۰۵۸، کد دستوری #۱۲۳* و همچنین درگاه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir در این طرح شرکت کنند.