مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری از توزیع بیش از ۸ هزار بسته معیشتی و حمایت ویژه از کودکان بازمانده از تحصیل در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی گفت: این طرح با هدف دستگیری از اقشار آسیبپذیر در آستانه عید سعید غدیر کلید خورده است.
وی افزود: در قالب پویش بنای مهربانی، حمایت همهجانبه از ۲۲ کودک بازمانده از تحصیل در استان پیشبینی شده است
وی گفت: خیرین و نیکاندیشان چهارمحال و بختیاری میتوانند از طریق شماره حساب ۴۱۶۹۰۳۴۵۴۱۷۸۱۰۴۱، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۹۵۴۱۶۰۵۸، کد دستوری #۱۲۳* و همچنین درگاه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir در این طرح شرکت کنند.