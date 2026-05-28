به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آناتولی، دیوان محاسبات فرانسه هشدار داد که جنگ در خاورمیانه، که با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده است، می‌تواند از سال ۲۰۲۶ وضعیت مالی تأمین اجتماعی فرانسه را به شدت وخیم کند.

این نهاد فرانسوی در گزارش سالانه خود درباره اجرای قوانین بودجه تأمین اجتماعی که روز چهارشنبه منتشر شد، برآورد کرده است که اگر اثرات بحران، «موقتی و محدود» بماند، پیامد‌های اقتصادی این جنگ ممکن است کسری بودجه تأمین اجتماعی را در سال ۲۰۲۶ سه میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۷ پنج میلیارد یورو افزایش دهد.

بنابر اعلام دیوان محاسبات فرانسه، این وخامت به دلیل کاهش دستمزدها، کاهش درآمد‌های حاصل از حق بیمه‌های اجتماعی و همچنین اثرات تورم بر مزایای اجتماعی است.

این نهاد با اشاره به درآمد‌های بیش از حد برآورد شده و برخی هزینه‌های کمتر از حد برآورد شده در پیش بینی‌های بودجه سال ۲۰۲۶، هشدار داد: «تأمین اجتماعی دیگر فرصتی برای جذب شوک‌های اقتصادی ندارد.»

دولت فرانسه پیش‌تر از دو میلیارد یورو صرفه جویی «در حوزه تامین اجتماعی» خبر داده است، اما دیوان محاسبات معتقد است که این اقدامات برای جبران اثرات شوک ژئوپلیتیک در میان مدت کافی نخواهد بود.

به این ترتیب، این نهاد یک «طرح اقدام» را به منظور برقراری تعادل در حساب‌های تأمین اجتماعی تا سال ۲۰۳۰، خواستار شد.

کسریِ طرح‌های اجباری پایه تأمین اجتماعی و صندوق همبستگی سالمندی در سال گذشته میلادی به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو رسید که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۱۲، به جز دوره همه گیری کووید-۱۹ محسوب می‌شود.

براساس این گزارش، بخش‌های بیماری‌ها (با ۱۵.۹ میلیارد یورو کسری) و سالمندان (با ۷.۱ میلیارد یورو کسری) همچنان مهم‌ترین منابع کسری هستند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که تلاش‌های میانجی گرانه پاکستان برای پایان دادن به مناقشه‌ای که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و با اقدامات تلافی جویانه ایران ادامه یافت، همچنان ادامه دارد.

آتش بس بین واشنگتن و تهران از هشتم آوریل برقرار شد و سپس از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مدتی نامحدود تمدید شد.