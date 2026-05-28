پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی یزد از کشف بیش از ۶۴ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمد نگهبان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و در پی رصد و پایشهای هدفمند، موفق شدند محل نگهداری این محموله احتکار شده را شناسایی کنند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از محل این میزان روغن خوراکی احتکار شده که کارشناسان ارزش آن را ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد نمودند را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام شده است گفت: پلیس با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، احتکار کالاهای اساسی و سوءاستفاده از نیازهای عمومی مردم با قاطعیت برخورد میکند.
سردار نگهبان : شهروندان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه احتکار و قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.