دوره آموزشی یکروزه رزم دختران جانفدا با حضور دختران جوان و نوجوان در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول هیئت نرجسانه همدان گفت: این دوره با بهرهگیری از اساتید مجرب و باسابقه از دانشگاههای معتبر کشور طراحی و اجرا شد.
خانم حیدری با بیان اینکه صد نفر در این کلاسها شرکت کردند افزود: هدف اصلی از دعوت این متخصصین، ارائه روشهای روشنبینانه در تحلیل و بیان مباحث روز بود تا شرکتکنندگان بتوانند با دیدگاهی تحلیلی و آگاهانه به نقشآفرینی در عرصههای پیشرو بپردازند.